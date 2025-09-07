PinkPantheress, por primera vez sin autotune en su Tiny Desk

PinkPantheress ha hecho su debut en Tiny Desk, y no le ha quedado otra que hacerlo sin autotune. Ella misma ha admitido durante el concierto que se trataba de su «primera actuación sin autotune». Gracias a unos efectivos arreglos y a la dulzura natural de su voz, la artista británica ha salido airosa de su primer Tiny Desk.

Después de unas versiones minimalistas de ‘Attracted To You’, en la que también ha tocado la armónica, y ‘Pain’, PinkPantheress admite que estuvo cerca de rechazar la oferta de NPR cuando le comunicaron que no podría usar nada para modificar su voz: «Les dije que iba a buscar una solución y a ver qué tal va».

«Canto muy bajito, así que si crees que vas a estornudar es momento para dejar la habitación», bromea la artista al principio del set, pero sin contar ninguna mentira. Los tonos electrónicos a los que nos tiene acostumbrados en su voz son sustituidos por una dulzura natural. Sin embargo, lo que redondea el show son los grandes arreglos de las canciones.

En este sentido destaca ‘Illegal’, que se convierte en una pieza totalmente atmosférica, con toques de jazz en la percusión, y en la que los arpegios de guitarra cobran todo el protagonismo. En total, PinkPantheress y su banda tocan 13 canciones, siendo uno de los setlists de Tiny Desk más largos: «Me dijeron que tenía 20 minutos, así que pensé que daría tiempo a 50 canciones».