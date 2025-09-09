Kidd Voodoo, top 1 en España; Sergio Ramos llega al top 100

‘Tú vas sin (fav)’ de Rels B ha sido una de las canciones del verano en España. Tras su éxito en TikTok, ha dado el primer número 1 histórico en nuestro país al artista mallorquín.

Pero esta semana, el tema ha sido destronado por ‘Me mareo’ de Kidd Voodoo y JC Reyes. ‘Me mareo’ continúa su ascenso imparable y en su 7ª semana logra al fin ser número 1 en España. La presencia de JC Reyes ha tenido mucho que ver en la aceptación de este tema del chileno Kidd Voodoo, distribuido por su propia discográfica Kidd Voodoo, pero no por ello podemos quitar méritos al que puede ser el mejor reggaeton que hemos escuchado en los últimos tiempos.

- Publicidad -

JC Reyes está también invitado en la entrada más fuerte de la semana, ‘Donde te escondes? 2.0’ de Yapi, que va directa al puesto 15. La subida más fuerte es el remix de ‘Yogurcito’ de Blesssd, Anuel AA y compañía, y que pasa del puesto 82 al puesto 18, tras la aceptación de la canción original, publicada el año pasado.

Como ya hemos analizado en la lista de discos, en la que ‘Man’s Best Friend’ es número 1 directo, Sabrina Carpenter logra colocar 4 temas en el top 100 español: ‘Tears’ en el 35, ‘Manchild’ en el 60, ‘My Man on Willpower’ en el 91 y ‘Nobody’s Son’ en el número 100. Un enorme éxito para una artista estadounidense ahora mismo.

- Publicidad -

La lista de entradas se cierra con el futbolista Sergio Ramos, que ha conseguido colocar ‘Cibeles’ en el puesto 73, pese al cachondeo generalizado. Curiosamente, su canción ha funcionado mejor en Apple Music España, donde ha llegado a ser top 60, que en Spotify España, donde no ha pasado del puesto 89. Aunque su hábitat natural es Youtube, donde lleva 7 millones de visualizaciones.







