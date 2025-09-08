Grandes cifras para Sabrina Carpenter, también en España

‘Man’s Best Friend’ de Sabrina Carpenter está siendo uno de los mayores éxitos de 2025. La campaña le está saliendo redonda. Es obviamente número 1 en Reino Unido y Estados Unidos, en ambos casos con cifras espectaculares. 85.000 unidades en su primera semana en UK, y hasta 366.000 en su país natal. Es el mejor debut femenino de todo 2025 a falta de que llegue Taylor Swift.
En España desconocemos las cifras exactas porque no son públicas pero sí han sido suficientes para desbancar a Bad Bunny, Beéle y Aitana, que han estado amarrados al top 3 durante casi todo el verano. ‘Short N Sweet’ también fue número 1 en España y pasa su 54ª semana en lista aún muy alto: en el puesto 24. El anterior álbum de Carpenter está certificado como disco de platino en nuestro país, por la venta de más de 40.000 copias.
Sabrina es también número 1 en vinilos en España, aunque tiene que conformarse con cifras más discretas en cuanto a singles: ‘Tears‘ llega al puesto 35 y ‘Manchild’ reentra en el número 60 tras haber llegado al puesto 48 hace unas semanas. Por tanto, ‘Tears’ está funcionando mejor que ‘Manchild’ en nuestro país.
‘Man’s Best Friend’ también es top 1 en Australia, Bélgica, Holanda, Francia, Alemania, Islandia y Nueva Zelanda, además de número 2 en Italia, Irlanda o Finlandia. Sin duda es uno de los éxitos del año, pues ha rondado el medio millón de copias en tan solo 7 días. Ahora veremos cómo se sostiene hasta Navidad.
Volviendo a España, Helloween llegan al número 11 con ‘Giants & Monsters’, Bryan Adams al puesto 48 con ‘Roll with the Punches’ y The Hives al puesto 56 con ‘The Hives Forever’. Estos dos últimos trabajos han rozado lo más alto en las listas británicas: Bryan Adams es top 3 y The Hives, top 5.