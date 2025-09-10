The Weeknd anuncia tercera fecha en Madrid

The Weeknd se superará a sí mismo en su paso por España, realizando tres conciertos en el Riyadh Air Metropolitano. El artista canadiense anunció la semana pasada que la gira ‘After Hours Til Dawn’ visitaría Madrid los días 28 y 29 de agosto de 2026. Ahora, añade una tercera y «última» cita el día domingo 30 de agosto.

Madrid será la única ciudad española que The Weeknd visite en 2026, donde celebrará la trilogía formada por ‘After Hours’ (2020), ‘Dawn FM’ (2022) y ‘Hurry Up Tomorrow’ (2025). Abel Tesfaye volverá al Metropolitano, donde también actuó durante el verano de 2023, pero esta vez la estancia será más larga.

Playboi Carti, además, acompañará al cantante durante todos los conciertos de Europa y Reino Unido. Respecto a los conciertos anunciados en México y Brasil, Anitta será la encargada de telonar el espectáculo.

Las entradas salen a la venta la próxima semana, el 12 de septiembre a las 12 del mediodía, a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés. Hoy, 9 de septiembre, se abre una preventa de SMusic a las 14.00 horas, y otra el 11 de septiembre en Live Nation a las 12.00 horas.