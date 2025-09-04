The Weeknd anuncia 2 conciertos en Madrid

The Weeknd volverá a visitarnos el año que viene. La nueva parte de la gira de estadios ‘After Hours Til Dawn’, que celebra su trilogía ‘After Hours‘ (2020), ‘Dawn FM‘ (2022) y ‘Hurry Up Tomorrow‘ (2025), llegará a Madrid los días 28 y 29 de agosto. Se recalca que será la única ciudad que visite en España.
La cita será, de nuevo, en el Riyadh Air Metropolitano, donde actuaba el verano de 2023. Las nuevas fechas, bajo estas líneas, incluyen también nuevas citas en México, Brasil, Europa y Reino Unido a lo largo de 2026. Además, su colega Playboi Carti, con quien ha compartido recientemente el hit ‘Timeless’, acompañará a The Weeknd en todos los conciertos de Europa y Reino Unido. Si estáis en América, Anitta será telonera en las fechas de México y Brasil. La etapa norteamericana de este tour ha incluido más de 40 conciertos con entradas agotadas.
Las entradas salen a la venta la próxima semana, el 12 de septiembre a las 12 del mediodía, a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés. Habla una preventa en SMusic el día 9 de septiembre a las 14.00 horas, y otra el 11 de septiembre en Live Nation a las 12.00 horas.
Recientemente, ‘Blinding Lights’ ha sido confirmada como la canción más reproducida de la historia de Spotify, al superar los 5.000 millones de streams. El setlist incluirá temas de la toda la trilogía, que terminaba con el reciente ‘Hurry Up Tomorrow’, en el que había temas tan chulos como ‘Open Hearts’, que hemos destacado entre lo mejor de 2025.
FECHAS EN 2026:
20 y 21 de abril – Ciudad de México, Estadio GNP Seguros
26 de abril – Río de Janeiro, Estádio Nilton Santos
30 de abril y 1 de mayo – São Paulo, Estádio MorumBIS
10 de julio – París, Stade de France
17 de julio – Ámsterdam, Johan Cruijff ArenA
21 de julio – Niza, Allianz Riviera
24 de julio – Milán, San Siro Stadium
30 de julio – Fráncfort, Deutsche Bank Park
4 de agosto – Varsovia, PGE Narodowy
8 de agosto – Estocolmo, Strawberry Arena
14 y 15 de agosto – Londres, Wembley Stadium
22 de agosto – Dublín, Croke Park
28 y 29 de agosto – Madrid, Estadio Riyadh Air Metropolitano