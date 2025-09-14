Teo Planell no pensó en Lynch para su última canción (o sí)

¿En qué se parecen la última canción de Teo Planell y ‘Corazón salvaje’ de David Lynch? Según el propio Planell, en nada. El joven artista madrileño está a punto de poner fin a un ciclo centrado en reivindicar el elemento comunitario que comparten el cine y la música. Tampoco es difícil ver el amor incondicional de Sailor y Lula en las certeras letras de ‘Cómo Pensarte Mal’. Es la Canción del Día.

Durante los últimos meses, Teo Planell ha apostado por un concepto muy sencillo. Unir el cine y la música proyectando algunas de sus películas favoritas (‘Paris, Texas’, ‘El sabor de las cerezas’, ‘La Notte’) y tocando algunas de las canciones de su próximo disco, ‘Demian’, en sesiones gratuitas, dirigidas tanto a fans como a curiosos.

El objetivo está claro: convertir la cultura en una enriquecedora experiencia en comunidad. Siempre había existido una relación entre la canción, tocada generalmente de forma acústica, y la película proyectada. Sin embargo, en el último ciclo celebrado en Madrid, Planell aclaró que no existía una conexión clara entre ‘Cómo Pensarte Mal’ y ‘Corazón salvaje’.

El último adelanto de ‘Demian’ es una minimalista y melancólica pieza que bien le podría haber escrito el personaje de Nicolas Cage al de Laura Dern mientras este se encuentra encarcelado durante la primera parte de la cinta. «Aún quedaba tanto que contarnos / Quién va a quererme más», canta Planell. La estructura de la canción es circular, repitiendo tres estrofas, pero también es un sutil crescendo. Los elevados coros en la segunda mitad del tema así lo confirman.

‘Cómo Pensarte Mal’ es también el tercer sencillo de ‘Demian’ después de ‘Me Vas A Matar’ y ‘Radio’, más inmediatas que esta última. El primer LP de Teo Planell, que también es el invitado más reciente de nuestro videopodcast ‘ALGO CAMBIÓ…’, estará disponible el próximo 26 de septiembre. Por otro lado, la última sesión de los ciclos de cine y música de Teo Planell tendrá lugar el 18 de septiembre en Barcelona. ¿La película? ‘El sur’ de Víctor Erice.

Tracklist:

St.

Una Visita

Demian

Dormir en tus Manos

Al Final

Una Visita (Pt. II)

Me Vas A Matar

El Mundo Delante de Ti ft. TRISTÁN

Radio

Cómo Pensarte Mal

La Espiral

Sinclair