Demi Lovato anuncia su disco con una «caótica» portada

Demi Lovato acaba de anunciar su noveno álbum de estudio. ‘IT’S NOT THAT DEEP’ estará disponible el próximo 24 de octubre y significará un regreso al pop para la artista estadounidense, a juzgar por los dos singles previos.

Si algo tienen en común ‘Fast’, con un toque muy ‘BRAT’ e injusto flop, y ‘Here All Night’, es que se alejan claramente del sonido rock del último disco de Lovato, ‘HOLY FVCK’, lanzado en 2022. Sobre la música de este nuevo proyecto, la cantante asegura que se trata de «un reflejo del lugar en el que estoy ahora».

Zhone se trata del productor principal del álbum, conocido por trabajar junto a Troye Sivan en ‘Rush’ y en el remix de ‘Talk Talk’. Demi también ha revelado la portada del proyecto, en la que aparece desnuda y tapándose con un vestido rosa que parece recién sacado de la tintorería. Alrededor, lo que ella misma describe como «la escena más hermosamente caótica»: dos hombres mayores jugando al ajedrez, un niño con una pelota, un perro corriendo…