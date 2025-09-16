¿Puede OT 2025 repetir el éxito de 2023? Las 5 claves

600.000 registros en la APP se contaron anoche durante el comeback de Operación Triunfo para decidir a quién salvar. Y no es que fuera la noche más competitiva que se recuerda al show. Noemí Galera la había resumido muy bien, con su honestidad habitual: «pues ha sido una gala O», dijo, frotándose las manos por todo lo que tiene que enseñar a los 16 nuevos concursantes.

Lo que sí indica ese más de medio millón de descargas para votar es que la audiencia del programa en Prime fue muy numerosa. La expectación era máxima tras el éxito de 2023. La audiencia de OT es un misterio, pero si sirve de algo, tanto ‘El Hormiguero’ como ‘La Revuelta’ bajaron a un millón y medio de espectadores.

‘Operación Triunfo’ puede volver a ser un éxito similar a la edición anterior si resuelve tics, problemas técnicos diversos (menos mal que no hay patrocinio de micrófonos), y planos random del público (¿a uno le pillaron con el popper?). Estas son las 5 claves de OT 2025, algunas para bien, y otras para mejorar.

La diversidad de la muchachada

La representación LGTBIQ+ de la edición anterior fue fundamental para su éxito en las redes sociales. La audiencia se enganchó tanto a la pareja formada por Juanjo Bona y Martin que su fandom sigue igual de activo dos años después. Sin necesidad de poner etiquetas, los hubo que hablaron de su novio, como Max, y los hubo que simplemente presumieron de pluma sobre las tablas. El caso es que «Las chicas ven que no este año no se folla en la Academia» fue uno de los memes más compartidos de la noche.

Aunque también fue muy compartido el mensaje «han cambiado las lesbianas por Cayetanas». Necesito saber qué opina Juan Sanguino sobre el nivel de pijerío, vestidos de Nochevieja y estancias en Indonesia de ciertas concursantes. Por cierto, se presentó como «veterana» a la mayor de todos, que tiene 28 años, Teyou. Dejando el debate del edadismo para otro día, va a arder Instagram, pero sobre todo TikTok, con un formato en el que la mayoría del cásting tiene entre 18 y 25 años: los virales están asegurados.

Las chicas viendo que este año no se folla en la academia #OTGala0 pic.twitter.com/KjuBOUyt62 — rafaé (@rafaedgz) September 15, 2025

Han cambiado a las lesbianas por cayetanas #OTGala0 pic.twitter.com/FxHluXtYYl — RITA (@ritapeligros) September 15, 2025

Chenoa

Muy crecida tras el éxito de 2025, y con la paz y la sabiduría que otorga haber dejado un año de barbecho -un enorme acierto para no desgastar el formato-, Chenoa fue la reina de la noche. Como Carmen Sevilla, a quien recordó cuando confundió «ganadora» con «ganadera», hasta cuando la pifia, cae bien. Se pasea por el plató como si estuviera en el salón de su casa, logra que su positivismo sea reconfortante y no cargante ni edulcorado, y hasta de vez en cuando tiene algún minúsculo atrevimiento. «Eres muy sinvergüenza, ¡qué bien!», le exclamó a Cristina por la sensualidad de su show (en mi cabeza fue por reducir la mayor maravilla de Nina Simone, al sonido de Christina Aguilera).

Hubo un tiempo en que se hacía muy difícil imaginar un Gran Hermano que no estuviera presentado por Mercedes Milá. Y Chenoa está consiguiendo eso con OT. Después de 25 años y 4 presentadores.



El potencial del cásting…

El programa escogió muy bien con qué actuación empezar y acabar. Guillo ya se estaba comiendo el escenario con su interpretación salvaje de ‘Shut Up and Dance’, cuando de repente se puso a hacer piruetas, poniendo las expectativas demasiado arriba sobre lo que íbamos a ver. Para cerrar las actuaciones, Laura Muñoz bordó ‘Desátame’ hasta el punto de que Abraham Mateo la acusó de ser demasiado Mónica Naranjo y poco ella misma.

Hubo cosas bastante más mediocres. Las exclusiones de la Academia de Sam y Quique fueron justas: el primero no supo sacar brillo a ‘Teenage Dream’, y la voz de Quique fue un mero balbuceo en una versión rara de ‘Inevitable’ de Shakira. Pero pese a que el nivel lucía algo justo para venir de un cásting de más de 11.000 personas, hay que recordar que esto ni siquiera era la primera gala con nominados, sino una gala 0. Y esto nos lleva al siguiente punto.





… Y Noemí Galera

El nivel de la gala estuvo marcado por actuaciones trémulas durante las estrofas, demasiado apoyadas en la exhibición final, como fue el caso de Claudia Arenas en ‘Oscar Winning Tears’. En una frase no sabías si estaba cantando en inglés o japonés, y en la siguiente, lo devoraba todo.

Max fue elogiado por el jurado por cómo se comía la cámara, cuando se había pasado media actuación buscándola. Ambos tienen potencial, como Iván Rojo, salvado por la audiencia; Judit, Téyou, Lucía Casani o Carlos, que tan bien se movió por el escenario… pero todos ellos conforman la razón por la que Noemí Galera está, efectivamente, frotándose las manos. Hay tanto margen de mejora que seguramente no sabe ni por dónde empezar.

El programa diario que se emitirá a las 20.00 horas, los pases de micro, las clases… garantizan una evolución en el caso de Noemí Galera. Porque además ya sabemos por experiencia que, si por lo que sea, le toca lidiar con un ejército de vagos y diversas formas de attenwhorismo, va a decirlo. No veo la hora de que repita aquello de «parezco un puto sargento».





El jurado sin Buika

Cuando Galera definió todo esto como «pues una gala O», acaso podría estar pensando también en un jurado soso y cohibido por su buenismo. El nombre de Buika sobrevuela el plató de manera casi insoportable: lo único salvable de Cris Regatero fue su careto escuchando con auriculares la actuación de Sam, Guille Milkyway no ha lucido aún su cultura musical escondido tras unas gafas sin antireflejante, no hemos visto en Leyre Martínez nada parecido a la fuerza escuchada en ‘Mi nombre’, y el único que ha sabido mantener un mínimo de tensión ha sido Abraham Mateo. Y con el viejo truco de «tengo una noticia buena y una mala».

En tiempos de crispación, en los que es obligatorio que un talent cuide la salud mental, el jurado ha de ser responsable, pero también ha de aprender la diferencia entre crítica constructiva y cabezadita. En un programa de 2 horas y media, la valoración de las actuaciones no puede ser lo más aburrido de la gala. Debería ser lo contrario: yo veo ‘Bake Off España’ solo por ver al jurado…