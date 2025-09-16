Muere Robert Redford, icono de Hollywood, a los 89 años

Robert Redford, uno de los actores más icónicos de la historia del cine, ha fallecido a los 89 años. Así lo ha confirmado su agente en un comunicado, revelando que la muerte se produjo mientras el actor dormía en su casa de Utah.

El actor, director y productor estadounidense era una de las caras más reconocibles de la época dorada de Hollywood, apareciendo en cintas tan importantes como ‘Todos los hombres del presidente’ (1976) o ‘El golpe’ (1973). No era solo un sex symbol, sino también una mente crítica con la industria hollywoodiense, lo cual le llevó a la fundación del Festival de Sundance con el objetivo de apoyar el cine independiente.

- Publicidad -

Nacido en 1937 en Santa Mónica, California, Robert Redford se abrió camino en la televisión y el teatro gracias a su innegable atractivo, debutando en Boradway a finales de los años 50 y apareciendo en series como ‘The Twilight Zone’. Es a finales de los 60 cuando su nombre empezó a ser uno de los más conocidos en la industria, gracias a películas como ‘Buth Cassidy y Sundance Kid’ o ‘Los tres días del cóndor’.

Solo recibió una nominación al Óscar como actor, gracias a ‘El golpe’. Sin embargo, su debut en la dirección le hizo ganar el Óscar a Mejor director por ‘Ordinary People’, en 1980. En 2002 también se le fue otorgado una estatuilla honorífica por su larga trayectoria cinematográfica.