Suede, Big Thief… en Discos España; Saint Etienne y Byrne, no

Bad Bunny recupera el número 1 en España con ‘Debí tirar más fotos‘, y Sabrina Carpenter cae desde la cima hasta el puesto 4 con ‘Man’s Best Friend‘. La artista sí sostiene el top 1 en Reino Unido, conteniendo a Suede en el número 2 en las islas.

En nuestro país, Suede protagonizan la segunda entrada más fuerte de la semana, directa al puesto 23 con ‘Antidepressants‘ (top 3 en vinilos). En la lista general, prácticamente se iguala la posición que alcanzó en España su álbum anterior, ‘Autofiction’, que llegó al número 20. ‘The Blue Hour’ fue número 11, pero antes de que mandara el streaming.

- Publicidad -

La entrada más fuerte en verdad es la de Mayo, que es número 20 con ‘Mayo Season’. Cuando se publicó la primera parte en forma de EP llegó a ser top 2 en España, aunque es cierto que sólo duró 2 semanas en el top 100.

Big Thief se cuelan en el puesto 83 con su excelente último disco, ‘Double Infinity‘. Es top 17 en vinilos. El nuevo álbum de la banda ha sido número 21 en Reino Unido y número 121 en el competitivo Billboard 200, por lo que no se han igualado los máximos del anterior ‘Dragon New Warm Mountain I Believe in You‘. La obra maestra de Big Thief fue top 15 en UK, top 31 en USA y top 52 en España.

- Publicidad -

Las entradas se completan con Slipknot, que entran en el puesto 60 con una reedición de su debut ‘Slipknot’; ‘Domination’ de Primal Fear (puesto 93), ‘Peregrino’ de Carlos Ares (puesto 95) y ‘A Wonderful Life’ de Tom Odell (puesto 100).

Entre los artistas que no han llegado al top 100, ‘Who Is the Sky?‘ de David Byrne (top 43 en vinilos); e ‘International‘ de Saint Etienne (top 46 en vinilos). Estos últimos al menos pueden celebrar haber llegado al top 10 en Reino Unido por primera vez en 31 años con este último disco largo. ‘International’ es top 8 en UK, mientras el álbum de David Byrne ha de conformarse con el puesto 34 en las islas.







