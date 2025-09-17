Bob Dylan lanzará sus grabaciones más tempranas, informales y «raras»

Bob Dylan sigue expandiendo su conocida serie de recopilatorios ‘The Bootleg Series’ con un nuevo lanzamiento, ya el 18º, que abarcará sus primeras grabaciones y se editará el 31 de octubre en varias ediciones físicas: 8CD Deluxe, 2CD y 4LP highlights.

‘Through the Open Window’ reunirá grabaciones de Dylan registradas entre 1956 y 1963, desde su etapa adolescente en Minnesota hasta su periodo en el Greenwich Village en los primeros 60. La colección incluirá grabaciones muy informales, como conciertos en clubes, ensayos, jam sessions o actuaciones en apartamentos de amigos. Algunas grabaciones son «extremadamente raras» y otras jamás habían sido publicadas en ninguna forma.

- Publicidad -

‘Through the Open Window’ no se dejará nada en el tintero: la edición de lujo (8CD) tiene 139 pistas, de las cuales 48 son presentaciones inéditas hasta ahora, más 38 cortes súper raros. Las dos últimas CDs del set deluxe contienen la grabación completa (hasta ahora inédita) del concierto en Carnegie Hall del 26 de octubre de 1963, mezclada desde las cintas originales.

‘Rocks And Gravel’, el primer adelanto de ‘Through the Open Window’, es un descarte de 1962, de las sesiones de ‘The Freewheelin’ Bob Dylan’ en Nueva York.

- Publicidad -

La edición física de ‘Through the Open Window’, además, se lanzará con un libro de tapa dura con notas extensas de Sean Wilentz (125 páginas) y más de 100 fotografías raras.

