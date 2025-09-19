Miley Cyrus remonta con la deluxe de ‘Something Beautiful’

‘Something Beautiful‘ no ha sido la era más afortunada de Miley Cyrus. El álbum debe de rondar las 200.000 unidades a nivel mundial y apenas duró unas semanas en las listas locales. Por poner un ejemplo, solo estuvo 2 semanas en las listas británicas, uno de sus principales bastiones: una semana en el puesto 3, y la siguiente en el puesto 76. Después, la nada.

Hoy, la artista le da un nuevo empuje a ‘Something Beautiful’ con la edición deluxe, que incluye 2 canciones nuevas situadas al final, y que le dan un poco de lustre, pues son de las mejores del conjunto.

‘Secrets’, nuestra Canción del Día hoy, suena un 200% a Fleetwood Mac, porque es una colaboración con dos de ellos. En concreto, con Lindsey Buckingham y con Mick Fleetwood. La referencia podrían ser los sonidos de ‘Dreams’ o ‘Everywhere’, solo que con un aire en los acordes a ‘Sara’. Esto es, los instrumentos remiten a los 80, pero la melodía a finales de los 70.

Tan dulce producción Miley se la ha querido dedicar a su padre, el famoso cantante de country Billy Ray Cyrus. Ha tenido una difícil relación con él y ahora le llama «héroe» o le pregunta si ella puede ser su «heroína», al tiempo que pide alzar «la bandera blanca». «Te seguiré allá donde vayas», concluye.

Por otro lado, ahora cierra el álbum ‘Lockdown’, una colaboración de 13 minutos con David Byrne. La típica fumada de Miley Cyrus desde que se le ocurrió trabajar con Flaming Lips, que empieza sonando algo dub para luego adentrarse en la psicodelia, el jazz, el trip-hop o la banda sonora. En este caso, el cuarto de hora está bien aprovechado: sí es un viaje en el que perderse.

