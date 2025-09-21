Morrissey cancela conciertos tras amenaza de muerte

Un hombre de 26 años llamado Noah Castellano ha sido detenido por amenazar de muerte a Morrissey. La amenaza ha tenido lugar en Bluesky, siendo posteriormente borrada.

El 4 de septiembre, habría puesto este mensaje: «Steven Patrick Morrissey, cuando actúes en el TD Place aquí en Ottawa la próxima semana, en la noche del 12 de septiembre a las 9 de la noche, estaré presente en el local entre la audiencia e intentaré dispararte muchas veces y te mataré con una gran pistola que poseo legalmente».

Tras pagar una fianza de 5.000 dólares, Noah Castellano ha sido puesto en libertad a la espera del juicio.

El concierto de Ottawa se desarrolló con normalidad. Sin embargo, Morrissey sí ha decidido cancelar este fin de semana en Connecticut y Boston «debido a los hechos recientes, por abundar en la precaución y la seguridad tanto del artista como de la banda». El cantante agradece «la comprensión» de sus seguidores.

Morrissey ha sido noticia recientemente por negarse a tocar para la ultraderecha británica, con la que ha coqueteado ideológicamente. Ha respondido a una petición de Reform UK que él, es apolítico.