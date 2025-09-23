El loco ‘Midsommar’ de Turista Sueca en ‘Síndrome de Estocolmo’

Turista Sueca es el dúo musical formado por el gaditano Jose Molina y el vasco Lander Diez que, desde 2021, publica música afín al electro-disgusting de Las Bistecs, el subnopop de Ojete Calor y a otros proyectos similares que unen pop, electrónica y humor como SVSTO o Ladilla Rusa. ‘Tengo TDH’, su tema más reproducido, es de este año, pero antes han venido otros con títulos tan llamativos como ‘Discokebab’, ‘Aitana O’Caña’ o ‘Reggaeton cristiano’.

La religión vuelve a marcar el contenido del nuevo single de Turista Sueca, ‘Síndrome de Estocolmo’, que responde al nombre del grupo pero, sobre todo, es una sátira sobre el sectarismo religioso. Es el estreno del día en JENESAISPOP.

En ‘Síndrome de Estocolmo’ conviven monjas cocainómanas, un cura que reparte «ostias y patadas» y fieles que beben «cerveza importada» en lugar de vino; todos se cruzan en una secta «supersecreta donde Dios ahoga y también aprieta» y donde fluyen las ETS y los latigazos arden. «He visto a Dios, tiene vagina y huele a Dior» es el nuevo estribillo de Turista Sueca que ya imaginamos en Benidorm Fest.

Fieles a sus referencias y predecesores, Turista Sueca presenta una divertida producción de tecno-pop que subraya la parte «tecno» y vira hacia la rave, pero que nunca eclipsa las voces de Jose y Lander ni mucho menos una letra escrita para ser escuchada y gritada a pleno pulmón.

‘Síndrome de Estocolmo’ se redondea con un videoclip que homenajea ‘Midsommar’ -no podía ser de otra manera- y que, dirigido por Kevin Gallego, director de ‘Aprenderás’ de Rigoberta Bandini, presenta «una visión bizarra y desbordada donde el secuestro se convierte en liberación pagana».

Oficialmente el clip «arranca con dos “testigos” que intentan predicar la fe puerta por puerta, hasta que tropiezan con la equivocada: una comunidad mucho más festiva, donde la liturgia se convierte en rave, los mandamientos en blasfemia y la devoción en puro desmadre. Allí, Turista Sueca ejercerá de guía espiritual en esta procesión pop».

