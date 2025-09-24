Adiós a Claudia Cardinale

Esta noche se ha comunicado la muerte de Claudia Cardinale. Estaba en las inmediaciones de París y tenía 87 años. Cardinale será recordada como una de las actrices más carismáticas del siglo XXI, en concreto de la década de los 60. Fue entonces cuando rodó con directores como Visconti y Fellini, incluso a la vez.

Se recuerdan especialmente sus papeles en ‘Ochoymedio’ de Federico, ‘El gatopardo’ de Luchino, o incluso la comedia ‘La Pantera Rosa’. Con Blake Edwards luego llegaría a realizar varias colaboraciones y cameos. Solía contar que grabando ‘La Pantera Rosa’ le dijeron uno de sus piropos favoritos: «junto con los espaguetis, eres el mejor invento de Italia».

En verdad nacida en Túnez, Claudia Cardinale saltó a la fama cuando ganó un concurso de belleza en este país en 1957. Entonces la invitaron a un festival de cine, y el resto es historia. Tras aparecer en ‘Goha’ (1958) junto a Omar Shariff, vino ‘I soliti ignoti’ de Monicelli (en España conocida como ‘Rufufú’ y en inglés como ‘Big Deal on Madonna Street’) y ‘Rocco y sus hermanos’ de Luchino Visconti.

Si en los 70 hizo ‘Las petroleras’ junto a Brigitte Bardot, también hay que recordar sus papeles en España. Con Fernando Trueba trabajó en ‘El artista y la modelo’. Cuando fue homenajeada en el Festival de Berlín dijo que «había vivido más de 150 vidas: prostituta, santa, romántica, cada tipo de mujer, y es maravilloso tener esta oportunidad de cambiar tú misma».