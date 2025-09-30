La carrera musical de Tamara / Yurena

‘Superestar‘ ha sido la serie del verano en JENESAISPOP. Aprovechando el hype que ha supuesto la serie de Nacho Vigalondo, lo que ha desembocado con el anuncio de un gran concierto de Yurena en el Palacio Vistalegre, grabamos un podcast sobre la carrera musical de la artista. A tal efecto, qué mejor que invitar a Enrique Aparicio, que ya la reivindicó en nuestro podcast «Buena música de mierda» y grabó con la mismísima Yurena el 100º episodio de Puedo hablar.

Enrique Aparicio no solo viene a hablar del álbum ‘Superestar’, disco sobre el que Elena Cabrera elaboró un extenso reportaje para El Diario. Esnórquel viene con ganas de reivindicar sus pasos previos, por ejemplo el álbum perdido que se está vendiendo con una portada falsa en Wallapop. También el álbum que Tamara ideó de manera paralela a ‘Superestar’, y del que se conocen temas filtrados como ‘Mi novio y tú‘. Este llegó a presentarse en Crónicas Marcianas.

Debatiendo sobre la artisticidad de Yurena, sus limitaciones vocales, la diferencia entre artista y personaje o por qué no ha hecho más discos, Enrique recuerda que ha tenido dos intentos de suicidio: “Cosas que nosotros podemos debatir con ligereza son su vida (…) Bastante ha tenido con sobrevivir”.

Aparicio demuestra su documentación, sobre todo en torno a la primera etapa de Tamara. Los tiempos en que componía con los integrantes de dos bandas que puedes encontrar en las redes: 16 válvulas y Sueños virtuales. Reivindica la entrevista de EPSA de 2012 como “piedra roseta del Tamarismo” e invita a escuchar todas las versiones de ‘No cambié’ que hay en Youtube durante 1 hora.

También debatimos sobre los muy reivindicables singles que salieron después de ‘Superstar’. Hablamos de ‘Yo soy así’ y de ‘Vuelvo’, canciones que no deberían faltar en su repertorio, si bien sospechamos que su etapa EDM, la de ‘Around the World‘, será la que en verdad dominará su anhelado concierto de Madrid. ¿Qué podemos esperar del mismo?