El álbum más optimista de Melody’s Echo Chamber, en diciembre

Melody’s Echo Chamber, el proyecto de la música francesa Melody Prochet, muy querida por aquí por discos como su álbum homónimo de 2012 o ‘Bon Voyage‘, anuncia su regreso. Su cuarto álbum de estudio, ‘Unclouded’, se arriesgará a salir al mercado el complicado mes de diciembre. En concreto el día 5 de ese mes.

‘Unclouded’ pretende abrir una nueva etapa de optimismo para Melody’s Echo Chamber. Según informa su sello en España, el título del álbum está inspirado en una cita del animador japonés Hayao Miyazaki sobre cómo alcanzar el equilibrio: «Debes ver a través de ojos despejados por el odio. Ve lo bueno en lo malo y lo malo en lo bueno. No te comprometas con ninguno de los dos lados».

- Publicidad -

Continúa: «Cuanto más experimento la vida, más la amo y menos necesito escapar de ella. Si mi corazón sigue perteneciendo a la hora azul, también siento que he reunido todas las piezas de mí misma que estaban dispersas por todas partes y las he pegado con oro, como el kintsugi japonés».

Su optimismo se retrataría tanto en los ritmos del disco como en sus letras más terrenales. El primer avance de todo esto se llama ‘In the Stars’ y llega con un vídeo dirigido por Diane Sagnier.

- Publicidad -

En cuando al disco, co-produce y co-escribe Sven Wunder (Danny Brown), y colaboran el baterista británico Malcolm Catto (Madlib y DJ Shadow); Reine Fiske (Dungen), a quien se acreditan guitarras a lo Johnny Marr; o Leon Michels (Wu-Tang, The Carters, Norah Jones y Clairo).

El tracklist también incluye otra canción revelada anteriormente, ‘Daisy’, como pista final:

- Publicidad -

1.-The House That Doesn’t Exist

2.-In The Stars

3.-Flowers Turn Into Gold

4.-Eyes Closed

5.-Childhood Dream

6.-Memory’s Underground

7.-Broken Roses

8.-Burning Man

9.-Into Shadows

10.-How to Leave Misery Behind

11.-Unclouded

12.-Daisy (feat. El Michels Affair)



