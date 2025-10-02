De Stevie Nicks a La Revuelta: adiós a Jane Goodall

Jane Goodall ha fallecido a los 91 años. La etóloga y primatóloga británica, reconocida por su trabajo pionero en el estudio de los chimpancés salvajes, ha sido durante décadas una figura clave en la promoción de la defensa de los derechos de los animales. Ha inspirado a artistas como Billie Eilish, quien la ha despedido en sus stories de Instagram: «Hasta el final, la doctora Jane Goodall siguió usando su voz por aquellos que no tienen una. Esta es la verdadera heroicidad. Gracias Jane por allanar el camino y por preocuparte tan desinteresadamente por nuestro planeta y por todas sus criaturas, grandes y pequeñas».

El equipo del Jane Goodall Institute ha comunicado su fallecimiento y recordado a la etóloga: «La vida y el trabajo de la Dra. Goodall no solo dejaron una huella imborrable en nuestra comprensión de los chimpancés y otras especies, sino también de la humanidad y de los entornos que todos compartimos. Inspiró curiosidad, esperanza y compasión en innumerables personas alrededor del mundo, y abrió el camino para muchos otros, en especial los jóvenes, quienes le dieron esperanza para el futuro».

Entre las celebridades que han despedido a Goodall en redes o medios de comunicación se encuentran también Leonardo DiCaprio, Jane Fonda o por supuesto Moby, quien ha compartido un selfie con Goodall tomado recientemente.

Como recordaréis, este mismo año Goodall fue una de las invitadas en la última temporada de La Revuelta, de manera absolutamente increíble. Goodall compartió con Broncano una serie de anécdotas sobre su carrera, y precisamente el martes, y como recuerda El País, Broncano rememoraba la visita de Goodall a La Revuelta durante su entrevista con Mónica Naranjo, asegurando que él y Goodall mantenían desde entonces una «relación epistolar». La Revuelta ha lamentado el fallecimiento de Goodall en redes.



Goodall ha sido una improbable icono de la cultura pop que ha generado imitaciones y parodias. Muchos descubrieron a Goodall cuando fue retratada -de forma indirecta- en un memorable episodio de 2001 de Los Simpson, ‘Simpson Safari’. Ese mismo año, Goodall se dobló a sí misma en un episodio de ‘Los Thornberrys’, ‘Un problema con Darwin’, aunque de eso se enteró, más bien, el público anglosajón que veía la serie en versión original.



En la música, Goodall ha sido sorprendentemente homenajeada varias veces. Stevie Nicks dedicó una canción a la etóloga, ‘Jane’, la que cierra su disco de 1994 ‘Street Angel’. Más recientemente, en 2023, Leona Lewis cantó ‘One Step Closer’, la canción principal de la película ‘Jane’, escrita por Diane Warren. El EP ‘Inspired By Jane’, publicado este mismo año, incluye composiciones de Bishop Briggs o Tash Sultana, cuyo mayor éxito, que suma 300 millones de streamings, se titula precisamente ‘Jungle’.



