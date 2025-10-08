Rels B cerrará gira en el Metropolitano

Sucediendo al éxito de ‘tu vas sin (FAV)’, número 1 en España y la que ha sido una de las canciones del verano, y previamente al del álbum ‘a new star (1 9 9 3)’, Rels B cerrará gira a lo grande.
El show que cierre A NEW STAR WORLD TOUR, la gira más importante de su carrera, será el próximo 4 de julio en el Estadio Metropolitano de Madrid. Actuará ante más de 50.000 personas, algo que no le será ajeno, pues actuó en Ciudad de México para un público similar.
El artista repasará temas de ‘a new star (1 9 9 3)’, ‘Nostalgia EP’ o ‘afroLOVA’25’, además de los grandes éxitos de su carrera. Según Live Nation, se trata de la gira más grande de su vida, y el paso definitivo para consagrarse como uno de los artistas más grandes de su generación.
Rels B ha actuado este verano en Buenos Aires, Tijuana, San Salvador, Quito o Bogotá. ‘tu vas sin (FAV)’ sigue puesto 74 a nivel Global en Spotify, incluso teniendo en cuenta el huracán Taylor Swift.
La preventa de las entradas para el Metropolitano tendrá lugar en Live Nation el jueves 9 de octubre a las 12:00h. La venta general será el viernes 10 de octubre a las 12:00h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Las entradas son 55 € + gastos de distribución.