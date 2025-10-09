AFERS unirá a un artista local y a otro europeo en Sala Apolo

Sala Apolo inaugura AFERS, un ciclo de conciertos en colaboración con la asociación de salas Liveurope que unirá a dos talentos emergentes con propuestas musicales afines: un artista local y una voz europea que compartirán escenario «en un formato cercano e íntimo». La cita será un viernes al mes, a las 19:30, en LA CINC de la Sala Apolo, y las tres primeras fechas ya se han revelado.

El 10 de octubre inaugurará el ciclo AFERS el concierto protagonizado por la catalana Cabiria y la italiana Anna and Vulkan. Ambas exploran los ritmos del pop-disco y el italo-disco en sus respectivas obras artísticas. Cabiria presentará su disco ‘RADIO CORAL’ y Anna and Vulkan, un colorido repertorio que incluye el EP ‘Andare, tornare’ y su reciente single ‘Quanta lacrima’, lanzado hace pocos días.

Después, el viernes 14 de noviembre será el turno de dos artistas unidas por su vínculo con la música folk. Laaza (Laura Aznar Grau), de Barcelona, y A Sul, de Lisboa, se subirán al escenario de la Sala Apolo para presentar sus respectivos nuevos trabajos: Laaza acaba de lanzar el alegre single ‘De ciudad’ y A Sul prepara la salida de su disco ‘QUER QUER QUER’.

La tercera cita, el 12 de diciembre, reunirá a una artista local aún por anunciar con la cantante danesa-japonesa Mina Okabe. Conocida por su pop alternativo, Okabe ha trabajado con Leroy Clampitt (Dua Lipa, Madison Beer, Justin Bieber), y su mayor éxito, ‘Every Second’, suma 68 millones de reproducciones en Spotify. Su álbum debut, ‘Papaya’, se lanzó la pasada primavera.

AFERS A LA CINC – 19:30h

10 d’octubre – Cabiria & Anna and Vulkan

14 de novembre – Laaza & A Sul

12 de desembre – Artista local sorpresa & Mina Okabe









