Ian Watkins, cantante de Lostprophets, asesinado en prisión

Ian Watkins, ex-vocalista de la banda galesa Lostprophets y delincuente sexual convicto, ha muerto en prisión a los 48 años, tras haber sido atacado por otro recluso en la cárcel de Wakefield, informa NME.

La Policía de West Yorkshire ha confirmado que el cantante ha sido agredido este sábado (11 de octubre) por un compañero de prisión y ha fallecido a causa de sus heridas.

Watkins ha estado cumpliendo una pena de 29 años de prisión -con seis adicionales en libertad vigilada- tras haberse declarado culpable en 2013 de trece delitos sexuales, entre ellos el intento de violación de un bebé y la posesión de material pornográfico extremo. En 2023, Watkins ya había sufrido otro ataque violento en prisión, cuando fue retenido y apuñalado por otros internos en un incidente relacionado con drogas.

Antes de su caída en desgracia, Ian Watkins había alcanzado fama internacional con Lostprophets, una de las bandas destacadas del rock alternativo británico de principios de los 2000. El grupo había publicado cinco álbumes de estudio: ‘The Fake Sound of Progress’ (2000), ‘Start Something’ (2004), ‘Liberation Transmission’ (2006), ‘The Betrayed’ (2010) y ‘Weapons’ (2012).

A lo largo de su carrera, la banda ha vendido más de 3,5 millones de discos en todo el mundo, ha logrado dos sencillos en el top 10 de la lista británica (‘Last Train Home’ y ‘Rooftops’) y ha conseguido un número uno en el listado estadounidense Alternative Songs con ‘Last Train Home’. Además, ha sido reconocido con diversos premios y nominaciones.