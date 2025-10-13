.bd. son el futuro del post-rock en español, sin olvidarse del pop

Lo fácil sería decir que .bd. son los Black Country, New Road españoles, pero con un solo EP en plataformas las posibilidades son demasiado amplias. Sí que son un sexteto, y claramente la banda británica está entre sus principales influencias, pero .bd. también llevan en su música la herencia de todo el indie rock nacional que ha venido antes.

La historia del grupo madrileño, que desde el sello Humo Internacional cuentan que «surgió de las praderas que separan el sur de la Comunidad de Madrid de la estepa manchega», comenzó en 2022, cuando todavía eran menores de edad, con la publicación del EP ‘salas/pasos/perdidos’. Este ya no está disponible en plataformas (sí en Bandcamp), pero es ahí donde está el germen de la mejor canción de su nuevo proyecto, ‘Hemos Roto los Espejos’. Es la Canción del Día.

‘Hemos Roto Los Espejos’ fue compuesta y grabada originalmente hace cuatro años y ha ido mutando con el tiempo hacia lo que podemos escuchar hoy en el EP ‘Economato Textil’. A la vez, define el alma de un grupo que sí, tiene una clara inclinación hacia el post-rock de artistas como Geordie Greep o Geese, pero también una gran facilidad para convertir eso en pop melancólico. Resquicios del compás original de 4×4, que ahora ha pasado a un 6×8.

Producida por Lucas Sierra (La Paloma) y Fran Bassi (Baywaves), al igual que el resto del EP, ‘Hemos Roto los Espejos’ es una preciosa pieza de art-rock que en otro universo podría haber sido escrita por grupos como shego o Cariño, pero que de la mano de .bd. adquiere un tono mucho más nostálgico. «Qué tengo que hacer cuando no estás / Para sentir que estás aquí», canta la vocalista Marta Fernández. Tampoco falta un guiño a sus inicios en el shoegaze hacia el final de la canción.

.bd. estarán tocando próximamente en la sala 16 Toneladas de Valencia (11 de octubre), la Sala Maravillas de Madrid (8 de noviembre) y en el Primavera Sound de Barcelona.