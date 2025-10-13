El día más feliz de la vida de Belén Aguilera

Cuándo se ha transformado Belén Aguilera en una cantante capaz de convocar a 10.000 personas en un Movistar Arena no lo sé. Lo seguro es que no fue necesariamente cuando viralizó ‘Antagonista’, porque no fue la canción más ovacionada en el recital de más de 30 composiciones que la artista realizó este domingo en Madrid.

Hasta en 2 ocasiones Belén Aguilera se refirió a lo que estaba viviendo anoche como «el día más feliz de su vida» o «el más importante de su vida». Sabía que iba a llorar y lloró, para lo que por algo iba preparada con rímel «waterproof». Ha sido poco a poco, gracias al boca oreja, que Aguilera ha construido una base de fans que se identifican con su original discurso. Anoche no habló de parejas, ni de ex. Cuando presentó ‘Mía’, por ejemplo, dijo que estaba dedicada «a esa parte de nosotros mismos que no aceptamos». Otro tipo de estrella es posible al margen de la farándula, de los números y de los oyentes mensuales y el público ha estado ahí para darse cuenta.

Hay muchas cosas que Belén Aguilera ha tenido que dejar atrás para convencer con su show en un gran arena. Primero están sus miedos interiores, sus fantasmas y sus inseguridades, que quizá la llevaron a pasar medio concierto recostada o arrodillada, como purgando penas pasadas (hubo alguna queja de visibilidad en pista, por eso). Y segundo y más llamativo es cómo han desaparecido los retazos más latinos, reggaetoneros o incluso pop-rock de su discografía, para defender lo nuevo.

La estética de ‘Anela‘ lo inunda todo en este nuevo show. El blanco es el color predominante, dando a Belén y a sus bailarinas ese toque de hadas o ánimas, en pos del sentido espiritual de este último disco. Si este no suena al completo queda cerca, sus grabaciones y su estética fantasmagórica inspiran un escenario de grandes cortinas -blancas también- que recuerdan a algún tipo de cuento romántico. O quizá terrorífico.

‘Ático’ es la primera canción que suena a las 21.00 en punto de la noche, y ‘Laberinto’ será la que cerrará en torno a las 22.45, evidenciando que no había tanto una intención de hacer un «greatest hits» como de presentar a la Belén Aguilera de 2025. ‘Eclipse’, ‘Dama en apuros’, ‘Salvamento’ y ‘Soledad’ son algunas de las canciones más entregadas, lo que no quita que faltaran ni los grandes éxitos, ni los invitados.

O mejor dicho, las invitadas, porque fueron todo mujeres. Samuraï apareció en ‘De charco en charco’; Julieta, en ‘Thelma & Louise’; Metrika, en el remix de ‘Dama en apuros’; aunque quizá quien más peso tuvo en lo artístico fue Ruptura. Fue en ese momento cuando sonó un «mash up» tipo DJ que, con canciones como ‘Licántropo’, ‘Camaleón’ o ‘Ilusión óptica’, levantó al pabellón, a modo de rave. Fue «purificador» a su manera, en sintonía con la estética escogida.



Aguilera no solo eligió bien el vestuario o la compañía, sino también las versiones y las adaptaciones. ‘Nadie me ha preguntado’ sonó sobre la base de ‘Wicked Game’ de Chris Isaak; ‘Lolita’ se integró con el clásico medio homónimo de Alizéé; no faltó ‘Luna x Vértigo’ que es una adaptación de ‘Hijo de la luna’ de Mecano; y el momento más emotivo llegó con ‘Como una ola’ de Rocío Jurado. Aguilera se lo dedicó a sus abuelos, presentes, y a un amigo que ya no está, llamado Ricky.

La comunión había sido máxima cuando Belén Aguilera empezó a cantar ‘Copiloto’ recostada en el suelo y un primerísimo plano en pantalla la mostró totalmente emocionada de ver cómo cantaba la gente. ‘GALGO’ no decepcionó en el tramo final de un concierto mágico. La artista únicamente tiene que mejorar la acústica de su voz, que ya ha explicado por qué está en segundo plano incluso en el estudio, pero que en directo debería sonar más nítida para llegar hasta el último tramo del graderío. Su mensaje es vital, ¿por qué no siempre es entendible, incluso entre canción y canción? Aguilera va sobrada de voz, y no faltaron los recursos operísticos. Es solo que, como se vio en ‘La Revuelta’, a veces no encuentra muy bien cómo y cuándo disponerlos para que brillen en todo su esplendor. 7,5.