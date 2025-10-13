La docuserie sobre el Eras Tour se estrenará en Disney+

Taylor Swift tenía una noticia importante que anunciar hoy en el programa Good Morning America, el matinal más visto de Estados Unidos. Finalmente, Swift ha compartido que la serie documental sobre el Eras Tour, ‘The End of an Era’, se estrenará en Disney+ el próximo 12 de diciembre, un día antes de su 36 cumpleaños.

La serie documental sobre el Eras Tour -la gira más exitosa de la historia- se compondrá de seis episodios, y los dos primeros se estrenarán al mismo tiempo, junto con el set completo del concierto dedicado a ‘The Tortured Poets Department‘, grabado en el show final en Vancouver. La pieza mostrará imágenes «detrás de las cámaras» del Eras Tour, algunas de las cuales se pueden ver en el tráiler que se ha emitido, y que comparte online la cuenta de TaylorNation.

Swift ha vuelto a arrasar con su nuevo disco, ‘The Life of a Showgirl‘, que ha registrado 3,5 millones de unidades equivalentes durante los primeros días de lanzamiento. El dato final en Estados Unidos se conocerá hoy, así como el español.