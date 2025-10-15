Amaia vuelve a La Oreja de Van Gogh, Benegas se retira: primera foto oficial

La Oreja de Van Gogh comunica oficialmente el regreso de Amaia Montero a la formación, y también la salida temporal de otro de sus miembros fundadores, Pablo Benegas, quien se retira de la banda para «centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales”. Benegas seguirá formando parte de la banda, pero no la acompañará en los directos de esta nueva etapa.

ElDiario.es publica la primera imagen del regreso de Amaia a La Oreja de Van Gogh, frente a sus compañeros Xabi San Martín, Álvaro Fuente y Haritz Garde.

El comunicado oficial, citado por ElDiario.es y disponible en Instagram, revela que el grupo, junto a Amaia, ha pasado «un año en San Sebastián» escribiendo «nuevas historias y también recordando todas las anteriores», y señala que «pronto contarán más detalles y noticias».

“Necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable”, declara el grupo en el texto reproducido por el periódico.

La Oreja publica ya un vídeo en Instagram de Amaia, Xabi, Álvaro y Hartiz ensayando en el estudio, lo que parece una canción inédita.

Casi al mismo tiempo, Leire Martínez parece haber respondido al comunicado de La Oreja, publicando un vídeo de los concursantes de Operación Triunfo ensayando ‘Mi nombre’. «¡Cómo va a sonar esto!», ha clamado la artista, quien cantará ‘Mi nombre’ con los participantes en la gala del próximo lunes.