Los Puñales de Martín desarman al hombre del saco en ‘Miénteme’

Los Puñales de Martín es un grupo de indie-rock formado en Valencia en 2019, e integrado por Daniel Latorre, Pablo Montoliu y Álvaro Harnández. Con un epé y varios sencillos publicados, Los Puñales de Martín ha desplegado un sonido guitarrero, que bebe de décadas de rock y punk, y que «se mueve entre la épica emocional y la energía del directo». Esta apreciación se evidencia en temas como ‘Ruido Blanco’, donde conviven la distorsión con la accesibilidad de un coreable estribillo. Te gustará si te gustan Mujeres, pero también Carolina Durante… asumiendo que no te gusten ambos grupos a la vez.

‘Mala Racha’, con su implacable energía guitarrera, expone también el estilo narrativo de Los Puñales de Martín, que «nace del desgarro cotidiano». Aquí, el vocalista se retrata en la peor de las caras, afirmando que «en hacer daño (es el) campeón de España». Emerge el recuerdo del extinto Confeti de Odio también en la apesadumbrada ‘Nada especial’, que rima: «No soy nada especial, porque pierdo cada fin de semana, me da miedo mirarte a la cara, por si acaso la tengo que olvidar».

‘Monta una banda (y acaba mal)’ es otra grabación de Los Puñales de Martín con potencial de himno de directo. Ojo a su estribillo: «Un, dos, tres, responde otra vez, y dime algo que no se me olvide». Por otro lado, a ellos también se les ha ocurrido versionar ‘En qué estrella estará’ de Nena Daconte, pero la adaptan al punk garajero (se nota que es una canción ideal para ensayar).

‘Miénteme’, el nuevo single de Los Puñales de Martín, introduce ahora influencias del jangle-pop, un tanto The Cure, aunque en seguida se deja envolver por capas de distorsión. Si los temas de «Puñales» hablan de «relaciones que se rompen, calles que arden, promesas que se deshacen y madrugadas que no terminan», ‘Miénteme’ va un paso más allá: una súplica directa a la persona amada para que no diga la verdad. El estribillo, tan pegadizo como desesperado, lo resume todo: “Miénteme, dime que todo va a estar bien, y luego lo vemos: te quiero».

El videoclip de ‘Miénteme’ es un breve corto inspirado en el cine de terror, y JENESAISPOP tiene el gusto de estrenarlo en primicia. Es un vídeo dirigido por Sebastián del Valle y Diego Sebastián Carrasco y protagonizado por Lula Sáez y un extraño personaje inspirado en el hombre del saco; lo que en principio parece una escena de pánico inminente, se convierte en la historia de una tierna amistad.







