Confeti de Odio anuncia su fin

Confeti de Odio, el proyecto musical del cantante y compositor madrileño Lucas De Laiglesia, ha anunciado su disolución. En un comunicado de Instagram, Lucas explica: «Siento que ahora mi corazón y mente está mirando hacia otros horizontes creativos y, por respeto a todo lo que ha sido este proyecto, soy incapaz de hacerlo a medio gas. Voy a seguir haciendo música y muchas cosas más, y usaré esta cuenta de vez en cuando para seguir dando la tabarra con lo que voy haciendo».
Añade Lucas: «Han sido unos años fantásticos, nunca me hubiese imaginado que este proyecto llegase hasta donde ha llegado ni que me permitiese conocer a tantísima gente maravillosa. Estoy realmente orgulloso de todo el material que ha salido, de los conciertos y giras que hemos hecho y de haber conocido a personas que realmente se han visto reflejadas con las canciones del Confeti».
Confeti de Odio ha anunciado que habrá concierto de despedida «en mi día favorito del año y en mi ciudad», aunque no ha compartido más detalles. A continuación, bromea con realizar un «reunion show dentro de 20 años».
Confeti de Odio ha sido uno de los proyectos de indie-pop favoritos de los últimos años en el underground, gracias a su sonido guitarrero y personales letras inclinadas al «patetismo». Confeti de Odio ha firmado apenas dos discos, ‘Tragedia Española‘ (2020, nominado al Premio Ruido) e ‘Hijo del divorcio‘ (2022). También es autor de varios epés, entre ellos el querido ‘Quiéreme / Si me quiero’ (2019) o el reciente ‘CIELO1’ (2025), y de una enorme versión de ‘El Amor‘ de Massiel, previa a la de Rigoberta Bandini.
En paralelo al proyecto de Confeti de Odio, Lucas de Laiglesia, que es hijo de la conocida colaboradora de Telecinco Beatriz Cortázar, ha compuesto para otros artistas, de manera destacada para Amaia Romero, con la que ha colaborado en las canciones ‘Bienvenidos al show’, ‘Yamaguchi’ y ‘Quiero pero no’ con Rojuu.
Lucas es también integrante no fundador de la banda de indie-pop Axolotes Mexicanos, que además de haber desarrollado una interesante carrera propia, es el nombre invitado en ‘El fin del mundo’ de La La Love You, un enorme éxito que es quíntuple Disco de Platino en España.