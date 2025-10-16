‘No tocar’ es el nuevo hit de Pipiolas

Que Pipiolas es uno de los grupos nacionales más frescos de los últimos tiempos no solo lo pensamos nosotros, sino que queda patente en la cartera de artistas que han colaborado con ellas, de Rigoberta Bandini a Kiko Veneno. Su notable debut, ‘No hay un Dios‘, se lanzó en 2024.

El dúo de Adriana Ubani y Paula Reyes, uno de los grandes fichajes recientes de Elefant, se dio a conocer con temas de synth-pop tan chulos como ‘Bailes o qué?’ o ‘Domingo raro’. Su último single es automáticamente una de sus mejores canciones.

‘No tocar’ es una de esas grabaciones complejas, que debajo de su envoltorio alegre y feliz esconden un mensaje oscuro. El aviso del título revela una historia sobre hombres que acechan, controlan y manipulan, y la metáfora sobre hombres que «mienten», «cuentan una pena» y «nunca cierran la puerta» apunta al abuso emocional y sexual. La respuesta de Pipiolas es huir («yo sólo quiero que nadie me toque / Y si me miran que no me dé cuenta») y evadirse («Yo lo que quiero es hacer lo que no deba / Hacer el tonto y que llueva»).

Y esa evasión se logra en el sonido de ‘No tocar’, definitivamente inspirado en el new wave de los ochenta, y también en el romanticismo clásico: las pre-estrofas incluyen el sonido de lo que parece un clavicordio, pero después la base rítmica del estribillo es machacona y 100% ochentera. ‘No tocar’ lleva a la época de los New Romantics, y quizá por eso el vídeo se ha grabado en el Museo del Romanticismo de Madrid.

El vídeo de ‘No tocar’ «representa, precisamente, a dos mujeres románticas que se han perdido en el Romanticismo y quedan convertidas en una pieza más de un museo en el que nada se puede tocar». Indica la nota: “Una vuelta a los ochenta, con el carácter irreverente de las divas de la época, para reclamar que nadie nos toque, que nadie nos mire, pero que todos nos escuchen”.

