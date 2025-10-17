Fallece Ace Frehley, guitarrista de Kiss y creador de su logo

Ace Frehley, guitarrista principal fundador de Kiss, ha fallecido a los 74 años a causa de las heridas sufridas tras una reciente caída en su casa, ha confirmado un representante del artista a Rolling Stone. La caída había provocado la cancelación de todos sus conciertos previstos para 2025. “En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de poder rodearlo con palabras, pensamientos, oraciones e intenciones llenas de amor, cuidado y paz mientras dejaba esta tierra”, ha compartido su familia.

Frehley, nacido en el Bronx, se unió a Kiss en diciembre de 1972, tras responder un anuncio que Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss habían publicado en el Village Voice, y no solo aportó los grandes solos de Kiss en la primera etapa de su carrera, sino que terminó diseñando el icónico logo de Kiss. Su personaje en la banda era «Space Ace» o «Spaceman».

- Publicidad -

Frehley tocó en la mayoría de los discos más icónicos de Kiss, incluyendo su álbum debut homónimo, ‘Destroyer’ y ‘Alive!’, y en sus directos su guitarra parecía prender fuego. En el disco ‘Love Gun’, de 1977, Frehley grabó por primera vez una toma vocal principal, en la canción ‘Shock Me’. Frehley abandonó Kiss en 1982 por diferencias creativas.

Frehley, como el resto de componentes de Kiss, publicó un disco en solitario en 1978, y su proyecto fue el más exitoso de todos, ya que su versión de ‘New York Groove’ de Hello -la cual en principio no quería grabar- alcanzó el puesto 13 del Billboard Hot 100. Recientemente, Frehley había seguido publicando discos con su banda Frehley’s Comet. El último, ‘10,000 Volts’, se lanzó el año pasado.