Hoy 17 de octubre salen nuevos discos de Tame Impala, Miss Caffeina, The Last Dinner Party, Silvana Estrada (lo reseñamos ya en portada), Ashnikko, Nathy Peluso (un EP de salsa), Of Monsters and Men, el álbum de duetos de Chrissie Hynde, Sudan Archives, bar italia, Poliça, Miles Kane o Paz Lenchantin (ex Pixies).
Por otro lado, varios discos (relativamente) viejos se reeditan hoy, destacando los últimos de HAIM y King Princess.
Entre los singles destacados de la semana destacamos como Canción Del Día hoy el nuevo de Charlie Puth. Junto a él, producen sus esperados regresos Peaches, Grimes o Courtney Barnett.
Algunos artistas siguen presentando hoy sus próximos trabajos largos, como Kim Petras, Oliver Sim, Cat Burns o Júlia Colom, quien se alía con Tarta Relena. La música tanto nacional como internacional deja, además, interesantes estrenos de Joji, Últim Cavall, Magdalena Bay, Sidonie, Ayra Starr, La M.O.D.A., Chloe Qisha o Rojuu sonando, de repente, muy sirio.
El underground nacional deja estrenos igualmente recomendables de Las Petunias, Germán Salto, cosas bien cosas mal, Ruiseñora, Mala Gestión, Bernal, CURRO, Besmaya, pablopablo o Ronroneo. Soleado, por su parte, dedican su nuevo tema a Gaza.