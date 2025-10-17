Lily Allen lanzaría pronto su disco, ‘West End Girl’

Lily Allen estaría lista para volver a la música. Tan lista que su nuevo disco, ‘West End Girl’, podría ponerse a la venta tan pronto como el 24 de octubre, es decir, la semana que viene, según un insider de ATRL citado en Popjustice. El título haría referencia a su etapa en el mundo del teatro, pero posiblemente también al éxito de Pet Shop Boys.

‘West End Girl’ sería la obra que Allen publique tras su separación del actor David Harbour en febrero de 2025, tras cuatro años de matrimonio. Allen había anunciado este año que se retiraba de la vida pública unos meses para cuidar su salud mental.

Los rumores apuntan a que el primer adelanto de ‘West End Girl’ llevaría el título tan propio de Lily Allen de ‘Pussy Palace’. Otros cortes que están siendo comentados en foros son ‘Madeline’ o ‘Ruminating’.

Allen no ha confirmado ninguno de estos datos por el momento, pero sí ha borrado todas sus publicaciones de Instagram, apuntando al anuncio de su nueva era.

‘West End Girl’ será el primer elepé de Lily Allen en siete años: el último, ‘No Shame‘ (2018), fue nominado al Mercury Prize.