La Oreja de Van Gogh añade 6 fechas a su gira 2026

La Oreja de Van Gogh ha agotado varias fechas de su gira de 2026 ‘Tantas cosas que contar‘ durante la tarde de hoy, incluidas las dos programadas para los días 28 y 29 de mayo en el Movistar Arena de Madrid. En respuesta, la banda ha añadido una tercera fecha en Madrid el día 31 de mayo, en el mismo recinto.

Llamaba la atención el amplio espacio entre algunas de las actuaciones en el cartel de la gira, y ahora se entiende el motivo: el grupo preveía agotar entradas rápidamente, como efectivamente ha ocurrido. Por ello, ha añadido nuevas fechas en las ciudades donde ya se han vendido todos los tickets:

- Publicidad -

10 de mayo en Bilbao

31 de mayo en Madrid

1 de agosto en Donostia

10 de octubre en Zaragoza

7 de noviembre en Barcelona

21 de noviembre en Pamplona

La gira ‘Tantas cosas que contar’ amplía su recorrido a 22 fechas, de momento. El éxito era esperado, ya que la gira supone el regreso de Amaia Montero a la formación.

- Publicidad -

Durante el día de hoy, la plataforma Amazon Web Services (AWS) ha experimentado problemas que han afectado a webs, apps y algunos servicios de pago, incluida la gira de La Oreja. Por ello, el horario de la preventa de ‘Tantas cosas que contar’ ha sido aplazado a las 16:00 horas.

El fallo técnico ha afectado también a Redsys, la plataforma de pagos con tarjeta y Bizum, que ha vuelto a estar operativa tras solucionarse un fallo en su «infraestructura de comunicaciones». Su caída afectaba a la preventa de la gira de ‘Cuarto azul’ de Aitana, rápidamente solventada.