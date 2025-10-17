Oficializado el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, y anunciada la salida temporal de Pablo Benegas, la banda donostiarra pone en marcha su comeback y anuncia las fechas de su esperada gira de 2026, llamada ‘Tantas cosas que contar Tour’. Ninguna cita en estadio, todas son en arenas.

La gira, que se compone de 16 fechas, arrancará el 9 de mayo en el Bizkaia Arena BEC! de Bilbao, seguirá con dos citas en el Movistar Arena de Madrid los días 28 y 29 de mayo (Madrid es la única ciudad que hace doblete) y continuará el 6 de junio en el Estadio José Copete de Albacete, el 13 de junio en la Plaza de Toros de Murcia y el 26 de junio el el Live Sur Stadium de Sevilla.

El 27 de junio, el tour seguirá en el Marenostrum de Fuengirola, y alcanzará su ecuador con fechas en el Gijón Life el 10 de julio y en el Illunbe Donostia Arena de Donostia el 31 de julio. Agosto contendrá dos fechas en La Virgen del Mar de Santander el día 21, y en el Pingüinos Arena de Valladolid el 27.

Ya en el tramo final del tour, La Oreja realizará conciertos en el Roig Arena de Valencia el 4 de septiembre, en el Coliseum de A Coruña el 11 de septiembre, en el Príncipe Felipe de Zaragoza el 9 de octubre y en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 6 de noviembre. El cierre de gira se producirá en el Navarra Arena de Pamplona el 20 de noviembre.

Junto al póster de la gira, La Oreja comparte un vídeo de la banda junto a Amaia ensayando ‘Puedes contar conmigo’ grabado el pasado 10 de octubre. «Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora», escribe el grupo.