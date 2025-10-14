Aitana anuncia su gira 2026, incluyendo festivales

En celebración de su exitoso ‘Cuarto azul‘, que continúa siendo el 4º disco más popular del país 19 semanas después de su edición, camino a un inminente doble platino, Aitana anuncia gira. Su tour de 2026 incluye una parada en el Movistar Arena de Madrid y otra en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Suponemos que tras actuar para 160.000 personas este año en estadios más grandes de ambas ciudades, se anunciarán más fechas en ambos recintos al agotarse entradas. También habrá muchas más presentaciones en distintos puntos del país, como Murcia, Albacete o Sevilla.
La gira de Aitana también incluye paradas en algunos festivales, a destacar su regreso a Mallorca Live el fin de semana del 12 y el 13 de junio. Fue uno de los primeros festivales centrados en pop y underground que apostó por su nombre, y en 2026 la recibirán de nuevo.
Aunque lo verdaderamente noticioso de este planning es su intención internacional. La artista abrirá el tour participando en Lollapalooza Argentina y Estéreo Picnic Colombia, compartiendo cartel con grandes nombres como Sabrina Carpenter, Tyler The Creator, Chapell Roan, Lorde o Skrillex. La idea es situar a Aitana como una de las cantantes de pop de habla hispana más potentes del momento. Es por eso que pronto se concretarán conciertos en Latinoamérica, Europa y Norteamérica. Se anuncia como su «gira más ambiciosa hasta la fecha».
Las entradas se pondrán a la venta el 23 de octubre a las 12.00 de la mañana en aitanamusic.es, aunque habrá una preventa el día 20 de octubre a las 10.00 horas para poseedores de la Tarjeta Aitana. También habrá otra preventa del 20 de octubre a las 12.00 al 22 de octubre para Clientes de Santander.
Os dejamos con las fechas facilitadas por Universal:
14/03 – BUENOS AIRES – LOLLAPALOOZA ARGENTINA
22/03 – BOGOTÁ – ESTEREO PICNIC
09/05 – ROQUETAS DE MAR (ALMERIA) – ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO PEROLES *
15/05 – MURCIA – MURCIA ON – PLAZA DE TOROS *
22/05 – VALENCIA – ROIG ARENA *
29/05 – ALBACETE – ESTADIO JOSE COPETE *
05/06 – SEVILLA – ICÓNICA SANTALUCÍA SEVILLA FEST *
12-13/06 – PALMA DE MALLORCA – MALLORCA LIVE FEST
19/06 – FUENGIROLA (MÁLAGA) – MARENOSTRUM FUENGIROLA *
26/06 – AVILÉS – EXTERIOR DEL PABELLÓN DE LA MAGDALENA *
04/07- LAS PALMAS – GRANCA FEST – ESTADIO GRAN CANARIA
10/07 – ZARAGOZA – PABELLÓN PRÍNCIPE FELIPE *
12/07 – CÁDIZ – MUSIC STADIUM – ESTADIO NUEVO MIRANDILLA *
18/07 – ÚBEDA (JAEN) – RECINTO FERIAL*
22/07 – A CORUÑA – COLISEUM *
04/09 – BARCELONA – PALAU SANT JORDI *
11/09 – MADRID – MOVISTAR ARENA *
18/09 – BILBAO – BIZKAIA ARENA BEC! *
21/10 – BUENOS AIRES
28/10 – MONTERREY
30/10 – GUADALAJARA (MÉXICO)
31/10 – QUERÉTARO
04/11 – PUEBLA
06/11 – CDMX