Adam Green anuncia shows en España y saca hoy EP

Adam Green visitará España en 2026. Quien fuera la mitad de The Moldy Peaches ha anunciado hoy dos conciertos en nuestro país para 2026: el 3 de febrero en la Sala Upload de Barcelona y el 5 de febrero en Loco Club de Valencia. El artista también forma parte del cartel de Inverfest en Madrid entre medias, el 4 de febrero.
El compositor, cineasta, poeta, pintor y artista de culto volverá a los escenarios nacionales para repasar algunas de las canciones más emblemáticas de su prolífica carrera y compartir nuevas composiciones en un formato íntimo, directo y lleno de carisma. Su último EP, ‘Falling Around’, está ya disponible en todas las plataformas.
Los conciertos de Adam Green son descritos como «siempre imprevisibles», siendo una experiencia entre el concierto, la performance y el happening artístico. La preventa de SMusic y Live Nation comienza mañana, jueves 23 de octubre, a las 10h. La venta general, por otro lado, tendrá lugar el viernes 24 a la misma hora en Live Nation y Ticketmaster.