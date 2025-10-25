«Cómo ser Bon Iver», en ‘Day One’

‘Cómo ser Bon Iver’ podría titularse el nuevo videoclip del cantautor de Wisconsin, parafraseando la película de Spike Jonze y Charlie Kaufman ‘Cómo ser John Malkovich’. La idea es sencilla, pero conceptualmente jugosa: ‘Day One’ plantea una especie de escenario distópico (según para quién, eso sí) en el que Bon Iver (Justin Vernon) anuncia su retirada y convoca un casting para encontrar a su reemplazo.

Esta premisa argumental le da pie al realizador Jos Diaz Contreras para desarrollar una narrativa en dos direcciones. Por un lado, la idea del casting permite incluir múltiples cameos en el vídeo, añadiendo un punto de complicidad y comicidad: el actor Jacob Elordi (con barba postiza), St. Vincent (con gafas amarillas a lo Marcos Llorente), la actriz Cristin Milioti (‘El Pingüino’) y hasta un niño con barba (falsa).

Por otro lado, plantea un juego meta-reflexivo sobre la identidad artística, el legado musical y la propia figura de Vernon. La canción forma parte del álbum ‘SABLE, fABLE’. El hecho de que este disco parezca marcar un punto de inflexión en la carrera de Bon Iver -“la repentina entrada de la luz en la oscura vida del autor, sirviendo como resumen de la vida emocional de Vernon desde su último LP, ‘i,i ‘(2019), hasta hoy”, apunta en nuestra crítica Gabriel Carey– añade aún más capas de significado a la propuesta audiovisual.

