Grimes defiende a Selena Gomez del «body shaming» de X

El nuevo sencillo de Selena Gomez ya está en plataformas. ‘In The Dark’ salió el pasado viernes junto a videoclip en el que Selena Gomez vuelve a su faceta de popstar y que, durante las últimas horas, ha recibido una serie de hirientes comentarios en redes. Grimes no se ha quedado callada y ha salido a defender a Gomez: «Intentad imaginar la fortalza mental que presuntamente tiene».

Grimes ha elegido un comentario concreto para responder, que es también uno de los más humillantes: «¿Cómo es que en Corea del Sur cualquier mujer con 5.000 dólares puede recibir una cirugía de ‘hotificación’ sin problemas pero en Estados Unidos tienes celebridades millonarias que se operan con una probabilidad de 50/50 de que salgan pareciéndose al monstruo de la semana de Expediente x?», se puede leer en X.

- Publicidad -

«He estado en Internet durante 48 horas y a pesar de algunos beneficios menores igual tengo que volver a irme», comienza la compositora canadiense. Esta asegura que ha visto el vídeo y que «aparte de algunas escenas de las que la gente ha hecho clips para tergiversar cómo se ve» describe a Selena como «una de las chicas más hermosas»: «Imaginad cómo debe sentirse que la gente hablara sobre vosotros de esta forma», continúa.

Grimes describe el contenido del tweet como «bullying de instituto» y asegura que deberían suspendirse cuentas «en masa» por «body shaming», sobre todo porque «ni siquiera es cierto si de verdad ves el vídeo». Para terminar, la artista describe X como «dañino» y como «muerte de la cultura» al hecho de que este «comportamiento sea socialmente aceptable».

I've been in the internet for like 48 hours and despite minor benefits I might have to leave. Watched this Selena Gomez video, besides a few weird derp shots that ppl were able to clip and super misrepresent how she looks she looks extremely beautiful, is prob one of the most… https://t.co/hGOf38CaX4 — 𝖦𝗋𝗂𝗆𝖾𝗌 ⏳ (@Grimezsz) October 26, 2025