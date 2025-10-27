Mon Laferte, clásica y desgarradora en la baladesca ‘Melancolía’

Mon Laferte está de vuelta con un disco y nuevos himnos para alimentar la nostalgia del invierno. La artista nacida en Chile se ha puesto la peluca rubia en ‘FEMME FATALE’, que llega dos años después de ‘Autopoiética’, y nos ha entregado una de sus canciones más desgarradoras con ‘Melancolía’.

La Canción del Día es un baladón clásico a golpe de guitarra, vientos y vozarrón. Muy diferente al bolerazo de ensueño que se marcó junto a Nathy Peluso en ‘La Tirana’, pero no por ello menos poderoso.

Un dulce arpegio, que recuerda a las baladas pop de los 50s y 60s, da la bienvenida a la canción. A la vez, Laferte canta sobre querer ser mejor: «Te prometo nunca estuvo / En mis planes arruinarlo / Me duele este dos de mayo», entona en las primeras líneas. ‘Melancolía’ es una de esas canciones que se benefician del ascenso gradual de la instrumentación, igual de elegante que la composición.

En el segundo verso empiezan a aparecer nuevos arreglos antes de pasar al elevado estribillo, en el que Mon pide a su «amor» subir un video que quizás les «resucite de la muerte» y deja la frase más dolorosa del tema: «Ya aguantamos el invierno / Tal vez podamos soportarnos un poco más». La clave está en cómo Laferte canta la palabra «melancolía», con un sentimiento pleno.