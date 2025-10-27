Miguel presentará ‘CAOS’ en España

Miguel, la estrella del R&B detrás del macrohit viral ‘Sure Thing‘, que ya supera los mil millones de reproducciones en Spotify, ha anunciado su gira mundial CAOS Tour para 2026, que incluirá dos conciertos en España. El 4 de mayo se presentará en La Riviera de Madrid y el 5 de mayo en la sala Razzmatazz de Barcelona.

Las entradas estarán disponibles en varias fases. La preventa exclusiva para fans y socios de Live Nation-S.SMusic comenzará el miércoles 29 de octubre a las 10:00, mientras que la preventa general de Live Nation arrancará el jueves 30 de octubre a las 10:00. La venta general para todo el público comenzará el viernes 31 de octubre a las 10:00 a través de Livenation.es y Ticketmaster, con precios desde 40 euros más gastos de distribución.

La gira llegará tras el lanzamiento de su nuevo álbum ‘CAOS‘, publicado el 23 de octubre, y que ha contado con sencillos como ‘CAOS’, ‘RIP’ o ‘El pleito’.

La gira se compone de un total de 41 fechas, recorriendo Norteamérica, Europa y Reino Unido. La etapa norteamericana comenzará el 10 de febrero en el Coca-Cola Roxy de Atlanta y pasará por grandes ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles, finalizando el 21 de marzo en el 713 Music Hall de Houston. Después, Miguel continuará su recorrido por Europa y Reino Unido, con paradas en ciudades como Londres, París, Berlín, Milán, Madrid y Barcelona, con el artista invitado Jean Dawson acompañándolo en toda la gira.

