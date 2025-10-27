Aitana y ‘YUGORCITO (Remix)’ suben al top 10 de Singles España

Aitana sigue recogiendo los frutos de su single viral ‘Superestrella‘, que sigue ascendiendo en la lista de singles española. Esta semana, ‘Superestrella’ se cuela dentro del top 10, llegando a la séptima posición. La creciente popularidad de ‘Superestrella’ -impulsada desde TikTok- se ha venido viendo diariamente en el top 50 de Spotify España, donde ‘Superestrella’ acaba de subir a la segunda posición y podría llegar a la primera en breve, ya que apenas le separan miles de escuchas de ‘Me mareo’.

Otra novedad dentro del top 10 de la lista de singles española esta semana es la subida a la décima posición de ‘YUGORCITO (Remix)’ de Blessed, Anuel AA, Kris R. Luar La L, Roa y Yan Block, que sube desde el decimotercer puesto.

En realidad la entrada más fuerte de la semana se produce en el puesto 19, y pertenece al reggeaton ‘CUPIDO XX’ de Juseph, La Pantera y Lucho RK.

‘Quiero decirte‘, el actual viral de Ana Mena y Abraham Mateo, reentra en lista en el puesto 22. ‘Quiero decirte’, una canción de 2022, se ha convertido en la canción más buscada en Shazam a nivel global, a raíz de su aparición en la película ‘Culpa Nuestra’ de Prime Video. Mateo y Mena han interpretado ‘Quiero decirte’ esta noche en Operación Triunfo.

Siguiendo con las entradas de la semana, ‘Love’ de Clarent se estrena en la posición 31. Se trata de una fusión de synthwave y urbano, por parte del autor de éxitos como ‘IA’.

La entrada final se coloca en el puesto 47, dejando el resto del 100 desierto en cuanto a estrenos. ‘La Bebesita’ de Casper Magico y Anuel AA es el tema que ocupa esta posición.









