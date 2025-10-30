David Byrne, Pixies, Bomba Estéreo… en Cruïlla 2026

El Festival Cruïlla volverá con su 16ª edición al Parc del Fòrum del 8 al 11 de julio. La primera tanda de confirmaciones ya ha sido revelada e incluye nombres de la talla de David Byrne, Pixies o Bomba Estéreo. Las entradas ya están disponibles en la web oficial.

Pixies celebrarán sus 40 años de trayectoria, mientras que David Byrne volverá a Barcelona por primera vez desde 2018 para presentar su último proyecto, ‘Who Is The Sky?’. Por otro lado, Bomba Estéreo y Two Door Cinema Club vuelven a ser cabezas de cartel del festival tras arrasar en las ediciones de 2023 y 2021, respectivasmente.

Polo & Pan, Yami Safdie, Mind Enterprises, Sampa The Great, Son Rompe Pera, Chico Blanco y Dan Peralbo i El Comboi completan este primer anuncio de Cruïlla. Por otro lado, la banda Mishima por fin actuará en el festival después de varios intentos en los que no se consiguió por diferentes motivos.