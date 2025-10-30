Win y Régine se separan, pero Arcade Fire sigue

Arcade Fire ha anunciado la separación de Win Butler y Régine Chassagne, dos de sus miembros fundadores y pareja durante más de dos décadas. Win y Régine se conocieron en el año 2000, se casaron en 2003 y tienen un hijo nacido en 2013.

A pesar de su separación, Arcade Fire ha confirmado la continuidad de la banda, así como el compromiso de Win y Régine con KANPE, la organización benéfica haitiano-canadiense co-fundada por Régine en 2010.

- Publicidad -

Este año, Arcade Fire ha publicado ‘Pink Elephant‘, su séptimo disco, y el primero desde que Win fuera acusado por varias personas de mala conducta sexual. Régine apoyó a Win públicamente.

‘Funeral‘, el exitoso debut de Arcade Fire, fue lanzado al mercado en 2004, un año después de la unión matrimonial de Win y Régine. Inspirado en la muerte de familiares de la banda, incluía canciones probablemente inspiradas en el romance entre ambos. «Casi la mitad del álbum está vertebrado en la serie ‘Neighborhood’, cuatro canciones con forma de fábula que observan la universalidad del romanticismo, de la muerte o la enfermedad desde el prisma inocente de la adolescencia, lo que les confiere una potencia evocadora imparable», escribió Raúl Guillén en este medio. «‘Neighborhood #1 (Tunnels)’ abre el disco con su espectacular crescendo y su pequeña historia sobre un amor grande, sobre jóvenes amantes que huyen de casa a través de túneles excavados en la nieve para encontrarse».