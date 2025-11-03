Anastacia regresa a España con su ‘NTK Tour’

Anastacia vuelve a España. La icónica popstar actuará en San Sebastián (Kursaal) el 22 de octubre, en Gijón (Gijón Arena) el 24 de octubre y en Pamplona (Baluarte) el 25 de octubre, como parte del ‘NTK Tour’. Las entradas saldrán a la venta este viernes 7 de noviembre.
La artista estadounidense visitó nuestro país por última vez este mismo año, con conciertos en Madrid, Barcelona y Vigo para celebrar el 25 aniversario de su disco debut.
La voz detrás de éxitos como ‘I’m Outta Love’, ‘Paid My Dues’ y ‘Left Outside Alone’ ha recibido más de 225 premios en 31 países y ha alcanzado el número uno en 19 países a lo largo de su trayectoria.
Entradas:
San Sebastián – viernes 7 de noviembre a las 11:30h en la web oficial de Kursaal.
Gijón – viernes 7 de noviembre a las 10h en Livenation.es, Ticketmaster, el Corte Inglés y Enterticket.
Pamplona – viernes 7 de noviembre a las 10h en la web de Baluarte.