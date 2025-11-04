Fito y Fitipaldis se suman otro número 1 en España con ‘El monte de los aullidos’. Es la posición que han alcanzado con todos sus álbumes de estudio de manera sistemática desde el multiplatino ‘Por la boca vive el pez’ (2006). Presiona Aitana subiendo al puesto 2 con ‘Cuarto azul’, dado el reciente éxito de ‘Superestrella’. La otra entrada en el top 10 -en el mismo número 10- es la reedición de ‘Nebraska’ de Bruce Springsteen, al tiempo que se ha estrenado la película ‘Deliver Me from Nowhere‘.

Con motivo de la llegada de la gira ‘Mayhem’ a España, la subida más fuerte de la semana es este último disco de Lady Gaga. Pasa del 41 al 21. Ya estaba certificado como disco de oro hace unas semanas. En España ronda las 22.000 unidades vendidas.

- Publicidad -

Demi Lovato llega al puesto 31 con el notable ‘It’s Not that Deep‘. El álbum está pasando lamentablemente desapercibido a nivel internacional. El álbum ha logrado ser número 9 en Estados Unidos, pero nada menos que puesto 118 en Reino Unido.

En cuanto a Lily Allen, está lastrada por la ausencia de edición física de ningún tipo hasta enero y ‘West End Girl‘ solo aparece por el top 70 en nuestro país. El álbum de Lily Allen se está viralizando especialmente en Reino Unido y llega al número 4. También es top 5 en Irlanda y top 6 en Australia. En Estados Unidos al menos entra al puesto 118. Suponemos que volverá a subir con su edición física.

- Publicidad -

El número 1 en Reino Unido de calle, Dave, ‘The Boy Who Played the Harp’, llega al número 89 en España. Dave ha vuelto a arrasar con casi 74.000 copias vendidas en su primera semana en UK, y además sitúa 2 temas en el top 10 (‘Raindance’ en el 5 y ‘History’ en el 9) y un tercero en el top 11: ‘Chapter 16’.

Otras entradas interesantes en España son las de ElyElla con ‘Lo más importante’ en el puesto 42, Enol con ‘Tutto Passa’ y Depresión sonora en el 49 con ‘Los perros no entienden internet‘.

- Publicidad -

Las entradas se completan con ‘Concreto’ de L’Haine en el número 72, ‘El sitio de siempre’ de Íñigo Quintero en el 84, ‘La Gala 6’ de OT en el 86 y ‘Hopi Sendé’ de Ryan Castro en el 98.









