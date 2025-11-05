Rosalía irá a La Revuelta el lunes

El Economista confirma en exclusiva que Rosalía asistirá a La Revuelta el próximo lunes 10 de noviembre para promocionar su nuevo disco, ‘LUX’, que se pone a la venta este viernes 7 de noviembre, aunque lleva horas filtrado en internet y siendo difundido por redes sociales, según El País, debido a un ataque informático. La pista 2, ‘Reliquia’, fue publicada en Spotify durante la tarde de ayer y después retirada.

La noticia de la visita de Rosalía a La Revuelta puede suponer un pequeño varapalo para El Hormiguero, programa rival y que ha contado con la presencia de Rosalía en hasta tres ocasiones, en 2018, 2022 y 2023. Fue, por ejemplo, donde Vila Tobella promocionó su último disco, ‘MOTOMAMI‘, además a lo grande, protagonizando un divertido sketch en el que se disfrazaba de reportera y entrevistaba a gente en la calle.

Esta vez, Rosalía ha elegido el programa de David Broncano, quizá porque nunca ha ido, ni siquiera cuando era La Resistencia, o quizá para desmarcarse del ideario católico-conservador de El Hormiguero y de colaboradoras como Tamara Falcó, dado que ‘LUX’ se inspira en temas como la religión, el misticismo o el culto a los santos, si bien desde una visión feminista y cosmopolita.