Ariana Grande pide a sus fans brasileños que no le «deseen el mal»

Ariana Grande tenía previsto asistir este martes 4 de noviembre al estreno de ‘Wicked 2: For Good‘ en Río de Janeiro, donde iba a acompañar a sus compañeros de reparto Cynthia Erivo y el recientemente nombrado el hombre más sexy del mundo, Jonathan Bailey. ‘Wicked 2: For Good’ tendría allí su primera presentación internacional, antes de llegar a otras ciudades como París y Singapur.

Sin embargo, el viaje de Ariana a Brasil no ha podido complicarse más. Tras un primer vuelo retrasado durante 16 horas, el segundo fue cancelado después de que todos los pasajeros tuvieran que desembarcar por un problema de seguridad y mantenimiento. El vuelo se reprogramó para las 11 de la mañana del día siguiente, lo que hacía imposible que la cantante llegara al evento a tiempo.

- Publicidad -

A través de Instagram, Ariana ha explicado que ella y su equipo exploraron todas las opciones posibles, incluido el alquiler de un avión privado, para el que no iban a poder obtener a tiempo los permisos necesarios. A pesar de ello, muchos fans han expresado su decepción con mensajes de odio y amenazas en redes sociales, lo que ha llevado a la autora de ‘eternal sunshine‘ (2024) a publicar un nuevo comunicado pidiendo calma y empatía.

“Por favor, no nos deseéis ningún mal”, ha escrito Grande. “Hemos hecho todo lo posible y os prometo que nadie está más molesta que yo, de verdad. Entiendo vuestro enfado pero, por favor, no nos deséis mal ni penséis que no lo hemos intentado… No había otro momento en el que pudiera viajar y estos planes estaban organizados desde hace meses».

- Publicidad -

Ariana ha añadido que, por razones de agenda, no iba a poder volar días antes: «Terminé de grabar otra película el día 31 y trabajé todo el día el 1 y el 2 también, igual que Jonny, Cyn y Jon, que han estado trabajando. Todos teníamos previsto volar el mismo día. Simplemente ha ocurrido que este avión ha tenido un problema de seguridad, y ya he explicado por qué ha sido imposible encontrar otra opción… He estado esperando este momento durante un año… así que, por favor, sabed lo decepcionada que estoy”. ¿Quién quiere fans cuando tienes… esto?