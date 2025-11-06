El pop melódico de Suu, en Escenarios Madrid de Vibra Mahou

Con cuatro discos publicados a sus espaldas, y con tan solo 25 años, Suu es una de las artistas jóvenes nacionales más prolíficas en el ámbito del pop. Su propuesta de indie pop en castellano y catalán cobra su mayor brillo encima de los escenarios, donde se une a su gran carisma. Este sábado estará en Café La Palma de la mano de Vibra Mahou.

Suu también es conocida por haber trabajado con la mitad del panorama indie, comenzando por Carlos Sadness, La La Love You, Ginebras, Delafé o Dorian. Más recientemente, la artista catalana también ha lanzado sencillos con Despistaos, la nostálgica ‘Muérdeme’, y ELYELLA, revolucionando la pista de baile con ‘Me falta tu voz’.

La versatilidad de Suu es también muy evidente en su discografía en solitario, en la que podemos encontrar canciones que van desde el pop rock hasta la electrónica, pasando por versiones de Radio Futura. Su último disco, titulado ‘Material sensible’, tiene temazos tan instantáneos como ‘Passen cosas’, similar a un rayo de sol, o la canción que pone nombre al LP.

En su concierto en Café La Palma, Suu repetirá el formato acústico con el que consiguió un doble sold out en abril de 2024. El show tendrá lugar este sábado 8 de noviembre a las 22h. Las entradas ya están disponibles, desde los 18 euros, en la web oficial de la sala.