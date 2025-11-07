3 vinilos de ‘LUX’: Sony castiga a las tiendas pequeñas

Hoy es el lanzamiento de ‘LUX’, uno de los discos más importantes a nivel mundial, pero el comercio pequeño no va a disfrutarlo. Según denuncia El Diario en un artículo de nuestro ex redactor Francisco Gámiz, Sony España no está distribuyendo el nuevo álbum de Rosalía en las tiendas pequeñas. Ha priorizado Amazon, Fnac y El Corte Inglés. Por ejemplo, solo han llevado 3 copias a La Botiga de El Genio Equivocado en Barcelona. La misma dinámica de otras tiendas de Discos Oldies de Valencia o Discos Bora-Bora de Granada.

JENESAISPOP ha podido comprobar que la situación es la misma en la madrileña tienda Marilians. Nos responde Dani que ellos solo han recibido «3 vinilos y 8 CD’s», cuando su negocio es la venta de vinilos, apenas venden ninguna edición en CD. «Es indignante», nos indica. «3 vinilos y 8 CD’s es lo que nos han ofrecido para tener hoy. Una pena ya que para nosotros es el lanzamiento más importante del año».

En los tiempos que corren, cuando es tan difícil prever cuántas copias venderá un vinilo, y para ganar margen por supuesto, se está priorizando la venta a través de la web del sello y del propio artista. Hasta ahí, más o menos OK: es lógico y habitual que el artista quiera renunciar al coste de distribución si puede, para ganar margen tras la enorme inversión que supone costear un álbum.

El problema es cuando se activan preventas en grandes almacenes, pero no en el comercio pequeño. Y cuando se entregan muchas más copias a grandes almacenes que al comercio pequeño. «Ojalá algún día las majors vuelvan a mirar también hacia abajo, donde late de verdad la música», ha escrito La Botiga en una carta dirigida a Rosalía en sus redes. Desde Sony, llegaron a responder a La Botiga sobre el tema de la preventa: «Son estrategias comerciales y no podemos hacer nada».

El Diario ha contactado ahora con Sony para ampliar su versión de los hechos, sin obtener respuesta de momento. Este mismo medio revela que Miguel de la tienda Linacero de Zaragoza, suele trabajar con una distribuidora europea, donde le suelen entregar más copias de un álbum que la propia major española. Es el colmo del absurdo Sobre ‘LUX’, indica: “Lo vamos a traer de Holanda. ¡Fíjate qué disparate!», pues le habían advertido que desde el sello español “iban a llegar poquísimas copias”.