Las baladas de Joji no han dejado de ser devastadoras

Joji, que llegó a ser en algún momento uno de los personajes más absurdos de Internet, se ha convertido en uno de los baladistas más efectivos de la actualidad. ‘Past Won’t Leave My Bed’, el último adelanto del próximo ‘Piss In The Wind’, es otra devastadora (y preciosa) joya de las suyas. También es la Canción del Día.

‘Glimpse of Us’, lanzada en 2022, llegó al número 1 global en Spotify y es hoy en día el mayor éxito de la carrera de Joji, aunque nadie lo viese venir. En ‘Past Won’t Leave My Bed’, este repite la fórmula con otra honesta y directa pieza a piano. Si algo no está roto, no hay nada que arreglar.

Si aquella canción trataba sobre ver una relación pasada en los ojos de otra persona, ‘Past Won’t Leave My Bed’ habla sobre el tormento de esa relación siguiendo al protagonista hasta su cama. «Abro los ojos / Su cara permanece en las paredes», canta Joji en el estribillo. Este intenta «seguir adelante», pero el pasado no le deja descansar. En un trágico momento de la letra, Joji no encuentra solución: «Sé que no puedo dormir para siempre».

El videoclip también es un claro ‘throwback’ al de ‘Glimpse of Us’, grabado en primera persona y protagonizado por alguien al que no le importa ser arrestado por la policía o, por qué no, acariciar un oso que se le acerca en medio del bosque. Por otro lado, Joji también ha lanzado la breve y acústica ‘If It Only Gets Better’, así como la distorsionada ‘PIXELATED KISSES’, maravillosamente recibida por el público.