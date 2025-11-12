Reunión de Meteosat para el XXV Aniversario de Ochoymedio

El ciclo de conciertos de XXV Aniversario de Ochoymedio, que nos ha dejado joyas como el show con orquesta de Mala Rodríguez, continuará en próximos días con shows de Cycle, Samantha Hudson, Galerna, Arc de Soleil, Triángulo de Amor Bizarro o L Kan con Tronco. También actúan La Casa Azul, La Milagrosa y muchos otros que ya agotaron entradas.

La gran novedad del día es la incorporación de Meteosat. Sí, aquella leyenda indie que supuso un puente entre el pop underground y la radiofórmula sobre todo gracias a la exposición de ‘Vilma’. Aunque por aquí siempre fuimos más de ‘Mi novio es bakala’ y ‘Metal S.A.’

Meteosat, que jamás volvieron desde entonces, se incorporarán el 6 de diciembre al Tardeo que se celebra en el Teatro Eslava a partir de las 18.00 horas. JENESAISPOP ha preguntado a la organización qué miembros de los originales estarán presentes, pues el destino de Nacho Escolar (hoy en El Diario), Diana Aller, Borja Prieto y compañía no pudo ser más desigual. Incluso hay gente en los comentarios de Instagram que lo ha tomado como una inocentada. Atención porque la foto promocional es una pista.

Diana Aller nos dejaba este titular hace unos años en una entrevista en profundidad dividida en 2 partes (1 y 2): «Meteosat fue un experimento de marketing y una promesa infantil». En la entrevista revelaba que «desafinaba hasta hablando» y narró cómo ellos mismos llamaban a Radio 3 poniéndose a sí mismos a parir para generar polémica.

Este es el escueto comunicado: «VUELVEN METEOSAT!! 🛰️💥 El 6 de diciembre los mitiquísimos Meteosat se juntarán después de muchos años para tocar en #OchoymedioFlashback! Hitazos como Vilma, Mi novio es Bakala, Metal S.A o Fiesta en mi Jardín volverán a sonar sobre un escenario y eso tú lo tienes que ver! Déjate flequillo. Recupera tus chapitas y no te pierdas este fiestón 🫵🏼💖 Las entradas ya están a la venta».

